По льготной госпрограмме было куплено 1300 машин в автолизинг для физлиц

С мая 2015 года в России по программе льготного лизинга было продано более 28,1 тысячи автомобилей. При этом почти 1300 человек воспользовались таким новым для российского авторынка продуктом, как покупка автомобилей в лизинг для физических лиц. Этот инструмент стимулирования спроса на российском авторынке, по мнению экспертов, весьма перспективен.

«Мы считаем, что это один из самых передовых инструментов и полагаем, что количество таких сделок будет увеличиваться, и, соответственно, компетенции для компаний, работающих с физическими лицами, будут созданы, - отметил замминистра Минпромторга Александр Морозов, выступая в октябре перед дилерским сообществом на конференции РОАД.

Эксперты уверены: у автолизинга для физических лиц в России – большое будущее, и по мере развития этого продукта на нашем рынке он сумеет привлечь новую категорию покупателей, которые пока по тем или иным причинам приобрести автомобиль не могут.

На первых порах многие их тех, кто воспользовался этой мерой господдержки рынка, имели достаточно средств, чтобы приобрести автомобиль и не прибегая к этому финансовому инструменту. Но лизинг подтолкнул к активным действиям тех, кто хотел на время (из-за кризиса) отложить покупку. И представители дилерского сообщества убедительно просили представителей Минпромторга продолжить поддержку этого направления. А в качестве дополнительного стимулирования продаж и с оглядкой на Закон о защите прав потребителей было предложено при покупке автомобилей в лизинг физическими лицами возвращать им НДС.

«РОАД надеется и будет просить, чтобы лизинг для физлиц на покупку легковых автомобилей был, - высказал свое мнение президент РОАД Владимир Моженков . - Причем, чтобы он был с возвратом НДС. Когда физическое лицо покупает автомобиль, а тем более, покупает его в лизинг - он не должен платить НДС. И если мы пойдем по цивилизованному европейскому пути, то быстро увеличим количество продаваемых автомобилей. Я уверен, что мы могли бы передавать в лизинг физическим лицам не 20, а 120 тысяч автомобилей. Россияне любят автомобили и хотят их покупать – надо создать предпосылки для стимулирования спроса».