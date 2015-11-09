LADA Granta Sport получит «бюджетную» версию

Спортивную LADA Granta скоро можно будет приобрести в версии Light. Данных о составе новой комплектации пока нет, зато известна ее цена – 523 тысячи рублей, пишет издание «АвтоСреда».

Пока LADA Granta Sport доступна только в варианте оснащения «Люкс». По данным «АвтоСреды», с 9 ноября стоимость «люксового» седана составит 557 тысяч рублей, то есть версия Light обойдется на 34 тысячи рублей дешевле.

Вероятно, двигатель у «легкой» Granta Sport будет прежним (1,6 л, 118 л.с.), а вот перечень оборудования сократится, что и сделает модель доступнее. Предполагается, что продажи Granta Sport Light стартуют в ближайшее время.

Напомним, в люксовую модификацию «горячей» LADA входят две подушки безопасности, ABS+BAS, EBD, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев ветрового стекла, парктроник, датчики дождя и света, климатическая система, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном.