Carcade передала клиентам более 2 тысяч автомобилей по программе льготного лизинга

Российская автолизинговая компания Carcade по состоянию на 3 ноября 2015 года передала своим клиентам 2034 единицы автотранспорта на условиях государственной программы льготного лизинга. Общая стоимость автомобилей, приобретенных компанией для лизингополучателей по госпрограмме, составляет 2,55 млрд рублей. За счет 10% скидок от стоимости транспорта, предоставляемых Carcade уже на стадии авансового платежа, индивидуальные предприниматели, компании и предприятия смогли сэкономить 255 млн рублей.

Напомним, что программа льготного автолизинга действует с 15 мая 2015 года. Согласно решению Минпромторга РФ, программа льготного лизинга с 12 октября реализуется в обновленном формате: 10% скидки распространяются на сделки лизинга коммерческих автомобилей произведенных в России в 2015 году. Лизинговые компании, участвующие в программе, предоставляют скидки за свой счет, впоследствии получая компенсации из средств госбюджета.

По оценкам Carcade, в настоящее время более 80% всех лизинговых сделок с коммерческим транспортом проходит по госпрограмме. Согласно постановлению правительства РФ, программа льготного лизинга должна закончиться до 1 декабря. Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор Carcade Алексей Смирнов, скорее всего, лимита в 1,5 млрд рублей на возмещение расходов лизинговых компаний, предоставлявших скидки клиентам как раз будет выбран к этой дате. Досрочное исчерпание лимита будет говорить лишь о популярности и эффективности программы, отмечает он.

«Мы бы приветствовали продолжение программы льготного лизинга и в 2016 году, однако исходим из того, что господдержка – мера временная. Философия господдержки не сводится к стимулированию продаж лизинговых компаний, а направлена на поддержку отечественного авторынка и автопроизводителей. Лизинг в этом случае – всего лишь канал реализации автомобилей, – говорит Алексей Смирнов. – Насколько известно, правительство не отказывается от поддержки автопрома в будущем, однако увязывает ее объем и конкретные формы с общей конъюнктурой автомобильного рынка и состоянием экономики в целом. Отсутствие госпрограммы не будет фатальным для рынка автолизинга – уже в III квартале ситуация в целом нормализовалась – стоимость лизинга вернулась к показателям годичной давности, возросла активность клиентов, автопроизводители по-прежнему заинтересованы в совместных программах и акциях с автолизинговыми компаниями. В дальнейшем положительные тенденции должны окончательно возобладать. Потребность в обновлении корпоративных парков по-прежнему высока, бизнес приспособился к новым реалиям и готов активно пользоваться инструментом автолизинга. Объем нового бизнеса в автолизинге может продемонстрировать рост уже по итогам 2016 года. Необходимое условие этого – переход национальной экономики из кризисной стадии в посткризисную. Автолизинг по-преимуществу розничный сегмент, основная группа лизингополучателей – МСБ, поэтому он быстро отреагирует на положительные сдвиги в экономике увеличением количества сделок».