АВТОВАЗ сегодня представит официальный облик Lada Xray

АВТОВАЗ сегодня продемонстрирует официальный облик своей следующей новой модели – Lada Xray.

«В пятницу на презентации в Тольятти АВТОВАЗ представит, можно сказать, «рассекретит» окончательный, официальный облик Lada Xray», – сообщили агентству «ТАСС» в пресс-центре АВТОВАЗа, не раскрыв подробности.

До начала серийного выпуска Lada Xray остается 40 дней – начало производства новой модели запланировано на 15 декабря. Кроссовер Lada Xray входит в тройку главных премьер АВТОВАЗа 2015-2016 годов – Lada Vesta, Lada Xray и Lada Xray Cross. Концепт кроссовера был представлен АВТОВАЗом на Московском международном автосалоне еще в августе 2012 года. Автомобиль был создан под руководством директора по дизайну АВТОВАЗа, известного британского автомобильного дизайнера Стива Маттина, ранее занимавшегося дизайном автомобилей Mercedes Benz и Volvo.

Для Lada Xray было разработано свыше 500 оригинальных деталей. Как отметили ранее в пресс-центре АВТОВАЗа, «Lada Vesta и Lada Xray являются инструментами восстановления бренда Lada и повышения его репутации среди потребителей». Всего в 2015 году АВТОВАЗ инвестирует в новые модели около 30 млрд рублей.