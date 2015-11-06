Skoda поставит компании Coca-Cola Hellenic 500 автомобилей Rapid

Компания Skoda Auto Россия расширяет сотрудничество с компанией Coca-Cola Hellenic. До конца года чешский производитель передаст организации 500 автомобилей Rapid, которые будут использоваться для корпоративных нужд Coca-Cola Hellenic по всей России.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, сделка реализована в сотрудничестве с партнерами марки: ООО «Мэйджор Авто Центр» (Москва), ООО «Медведь-Восток» (Красноярск), ООО «Альт-Парк» (Новосибирск), ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), ООО «Эскадра» (Ростов на Дону), ООО «АВТОДОМ-ПЛЮС» (Ставрополь), ООО «Компания Автоплюс Север» (Екатеринбург), ООО «АГАТ Виктория» (Волгоград), ООО «Возрождение Север» (Орел), ООО «Автомир Богемия» (Самара) и ООО «Агат на Комсомольском» (Нижний Новгород).

Напомним, сотрудничество Skoda Auto Россия с компанией Coca-Cola Hellenic началось в 2012 году. С того момента более 2 тысяч автомобилей чешского бренда были переданы в корпоративный парк клиента. На сегодняшний день парк Coca-Cola Hellenic включает три модели Skoda – Fabia, Rapid и Octavia.

Как отмечают в Skoda Auto Россия, расширение присутствия Skoda в корпоративном сегменте – важное стратегическое направление развития компании. Портфель корпоративных клиентов Skoda в России на сегодняшний день насчитывает более 250 компаний, из них наиболее крупными автопарками владеют ДОСААФ, Bayer AG, Metro Cash&Carry, HILTI, Siemens, IKEA, Europcar, Новое Желтое такси и другие.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2015 года продажи Skoda в России составили 41138 автомобилей – на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Skoda на российском рынке в отчетный период стал компактный лифтбэк Rapid, разошедшийся в количестве 17762 единиц (+48,4%). На втором месте идет модель Octavia, реализация которой составила 16522 автомобиля (-39,6%).