Volkswagen приостановил сборку автомобилей на мощностях ГАЗа

Сборочное производство Volkswagen в Нижнем Новгороде приостановлено до 10 ноября, сообщили в компании Volkswagen Group Rus.

«Производство на площадке автозавода ГАЗ, на которой осуществляется контрактная сборка моделей Volkswagen и Skoda, будет приостановлено на 6 рабочих дней», – рассказали агентству «ТАСС» в пресс-службе компании, уточнив, что работники сборочного участка находятся в простое 2-3 ноября, а также 5-6 ноября и 9-10 ноября.

«В связи с общей экономической ситуацией спрос на российском рынке - крупнейшем автомобильном рынке Восточной Европы - ухудшался в течение года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и адаптируем наши производственные мощности к потребностям рынка. Благодаря нашим производственным площадкам в России мы можем гибко реагировать на колебания рынка», – прокомментировали приостановку производства в Volkswagen Group Rus.

Из-за падающего спроса на автомобильном рынке России сотрудники сборочного производства Volkswagen в Нижнем Новгороде уже уходили в отпуск на три недели в мае этого года, находились в простое с 1 по 10 июля, в марте-апреле работали в режиме четырехдневной недели. В августе сборочное производство моделей Volkswagen и Skoda на автозаводе ГАЗ находилось в корпоративном отпуске.

В соответствии с соглашением, подписанным в 2011 году между Volkswagen Group Rus и «Группой ГАЗ», на площадке Горьковского автозавода организован полный цикл производства автомобилей Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Проектная производственная мощность позволяет выпускать около 130 тысяч автомобилей в год. Соглашение о контрактной сборке с «Группой ГАЗ» действует до конца 2019 года.