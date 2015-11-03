Lexus в ноябре предлагает кроссовер NX по специальным ценам

Компания Lexus c 1 по 30 ноября 2015 года устанавливает специальные рекомендованные розничные цены на премиальный кроссовер NX. Количество автомобилей и срок действия акции ограничены, сообщает пресс-служба Lexus.

Снижение стоимости Lexus NX 200 c 1 ноября может составлять до 101 тысячи рублей в зависимости от комплектации. Так, цена NX 200 в комплектации Standard составляет 1 млн 896 тысяч рублей, в комплектации Comfort – 2 млн 015 тысяч рублей. Цены на полноприводную версию NX 200 AWD, представленную в России в трех комплектациях, составляют от 2 млн 040 тысяч (комплектация Standard) до 2 млн 391 тысячи рублей (комплектация Luxury).

Цены на турбированную версию NX 200t в комплектации Premium установлена на уровне 2 млн 394 тысяч рублей, снижение составляет 122 тысяч рублей. Цены на Lexus NX 200t в комплектациях Executive, Luxury и Exclusive снижены на 109 тысяч рублей. Так, цена на Lexus NX 200t AWD в комплектации Executive составляет 2 млн 334 тысячи рублей, в комплектации Luxury – 2 млн 611 тысяч рублей и в комплектации Exclusive – 2 млн 851 тысячу рублей. Цены на NX 200t в комплектации F SPORT снижена на 99 тысяч рублей и составляет 2 млн 621 тысячу рублей. NX 200t – первая модель, которая оснащается турбированным 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. собственной разработки Lexus.

Цены на полногибридный Lexus NX 300h, представленный в России в четырех комплектациях, установлены на уровне от 2 млн 476 тысяч рублей (комплектация Executive) до 2 млн 968 тысяч рублей (комплектация Exсlusive). Цена NX 300h в комплектациях F SPORT и Luxury – 2 млн 897 тысяч рублей. Снижение цен на NX 300h составляет 162 тысячи рублей для комплектаций Executive, F SPORT и Luxury, 169 тысяч рублей – для комплектации Exclusive.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2015 года российские дилеры Lexus реализовали 15186 автомобилей, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доля Lexus на российском автомобильном рынке выросла на 0,5% и составила 1,3%. А в премиум-сегменте марка заняла долю в 12,5%, что на 3,7% больше по сравнению с прошлым годом. Локомотивом продаж Lexus является компактный кроссовер NX, на который приходится более 50% от общего объема реализации бренда в России. В целом по состоянию на сентябрь Lexus NX является бессменным лидером сегмента.