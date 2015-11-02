«МАГ Мотор Компани» наладит выпуск грузовиков и автобусов в Ульяновской области

Компания «МАГ Мотор Компани» и правительство Ульяновской области 29 октября подписали соглашение о намерениях, согласно которому в Ульяновской области планируется построить шесть новых автозаводов по выпуску грузовых автомобилей и автобусов. Предприятие разместится в агропромышленном парке «Дега-Ульяновск», сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«На первом этапе, к концу 2017 года, мы построим небольшое предприятие, которое будет собирать транспортную технику из запчастей, а в дальнейшем на площадке 65 га возведем шесть заводов полного цикла по производству грузовиков, автобусов и микроавтобусов марки МАГ», – сообщил гендиректор «МАГ Мотор Компани» Виктор Сумкин.

Объем инвестиций – от 2,5 млрд рублей на начальном этапе и до 8 млрд рублей при полном завершении проекта в 2022 году. Планируется, что объем производства к моменту выхода завода на полную мощность в 2021 году составит 3200 единиц грузовой техники и 700 автобусов в год. На предприятии будет работать более тысячи сотрудников. Кроме того, создание этого производства позволит привлечь до 6000 рабочих мест в производственную интеграцию.