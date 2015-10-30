Россия поставит на Кубу около тысячи автомобилей «КАМАЗ»

Россия может поставить на кубу до 1000 единиц автотехники производства КАМАЗа, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы полностью модернизировать всю технику, которая поставлялась на Кубу в советское время. По оценке Дмитрия Рогозина, это тысячи грузовых автомобилей, которые при отсутствии компонентов, агрегатов и запасных частей просто стоят на месте.

Кроме того, по словам вице-премьера, сейчас «приняты все основные меры, чтобы оживить все автобусные парки по тем поставкам, которые шли из России», пишет «Газета.Ru».

Отметим, что КАМАЗ связывают давние отношения с этой страной. За время тесного многолетнего сотрудничества на Кубу было поставлено более 15 тысяч автомобилей «КАМАЗ». В 1990-х годах в связи с распадом Советского Союза поставки автомобилей в этот регион прекратились. Однако в 2009 году, благодаря госкредиту Российской Федерации, выданному правительству Кубы, а также совместной работе Внешнеторговой компании «КАМАЗ» и «Агентства по развитию международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики Татарстан» были проведены мероприятия по восстановлению позиций КАМАЗа на кубинском рынке. В результате, за несколько лет на остров Свободы было завезено более 900 автомобилей и спецтехники «КАМАЗ», поставлено запчастей на сумму около 18 млн долларов.