Компания «Европлан» реализовала более 4 тысяч автомобилей по программе льготного автолизинга

Компания «Европлан» за время работы по программе льготного автолизинга профинансировала для своих лизингополучателей приобретение более 4 тысяч автомобилей на 6,5 млрд рублей. За счет субсидий клиенты сэкономили 647 млн рублей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил старший вице-президент автолизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов, отметив, что государственная программа субсидирования лизинга оказалась очень эффективной, и вместе с льготной программой автокредитования она поддержала сразу два рынка – автомобильный и автофинансовый.

«Потребность в транспорте никуда не исчезает, а льготная программа позволила приобрести его со скидкой в 10% от стоимости и со всеми другими преимуществами лизинга: низким авансом и ежемесячным платежом, отсутствием необходимости в обеспечении, экономии на налоге на прибыль и так далее», – говорит Александр Михайлов.

По оценкам компании «Европлан», доля продаж автомобилей с помощью лизинга составляет в России около 5%, причем это результат почти двукратного роста за последние 5-6 лет. «Тенденция роста доли автолизинга устойчивая и долгосрочная, при таком проникновении лизинга нам пока далеко даже до восточноевропейских 15-20%», – констатирует Александр Михайлов.

Напомним, программа льготного лизинга автотранспортных средств действует с 15 мая 2015 года и предполагает предоставление физическим и юридическим лицам автомобильной техники в лизинг с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых организаций компенсируются из федерального бюджета.

Как сообщалось ранее, всего в рамках программы льготного лизинга, действующей с 15 мая 2015 года, по состоянию на начало октября реализовано более 27 тысяч транспортных средств. Между тем в целях повышения эффективности расходования средств федерального бюджета принято решение о фокусировке программы льготного лизинга на коммерческой технике: автобусах, легких коммерческих и грузовых автомобилях. Как считает Александр Михайлов, программа по-прежнему полезна, так как делает необходимые для бизнеса автомобили доступнее – их можно приобрести с минимальными начальными вложениями, что особенно важно в условиях роста цен на транспорт и одновременного снижения доходов компаний и семей.

Между тем, впервые государственную поддержку также получил новый для российского рынка механизм приобретения автомобилей – льготный лизинг для физических лиц, которым воспользовались по состоянию на начало октября 1256 российских граждан. По мнению Александра Михайлова, новая конфигурация программы, конечно, в намного меньшей степени нацелена на физических лиц (хотя они по-прежнему могут ей воспользоваться, если им нужен коммерческий транспорт). «С другой стороны, лизинг для физических лиц хорош и сам по себе – иначе бы он не пользовался такой популярностью на Западе, постепенно набирая обороты и у нас. В продукт заложена не только возможность значительно снизить ежемесячные платежи по сравнению с автокредитом, но и легкая смена старого автомобиля на новый. Тот, кто уже сталкивался с, прямо скажем, не самой простой процедурой самостоятельной продажи старого авто, по достоинству оценит лизинг», – уверен Александр Михайлов.