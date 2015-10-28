Российский завод Fujikura будет производить комплектующие для Volkswagen Tiguan

Японская компания Fujikura Automotive Europe запустила в Чувашии свой первый российский завод по производству жгутов кабелей для обновленной модели Volkswagen Tiguan.

Руководитель департамента закупок электрооборудования «Фольксваген Груп Рус» Франческо Росси отметил, что продукция открывшегося в Чебоксарах завода поставляется на предприятие автоконцерна в Калуге, где планируют собирать новые модели Tiguan.

Как сообщает агентство «ТАСС», объем инвестиций в реализацию проекта составил более 260 млн рублей. Японская компания не называет мощности своей чувашской площадки, ссылаясь на коммерческую тайну. При этом представители завода отмечают, что «Фуджикура Аутомотив Рус Чебоксары» полностью обеспечит калужское предприятие необходимым объемом жгутов для нового автомобиля.

На открытии завода гендиректор Fujikura Automotive Europe Ичиро Камада заявил, что компания готова открывать новые производства в республике. «В среднем для разработки продукта, инжиниринга и запуска проекта необходимо около 3-4 лет. Многое будет зависеть от восстановления автомобильного рынка в России в ближайшие годы», – сказал он.

Сейчас Volkswagen производит легковые автомобили в России на двух производственных площадках: на калужском заводе Volkswagen и на мощностях автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. В Калуге выпускаются Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.

Японская компания Fujikura с общим годовым оборотом 5,744 млрд долларов, по данным на 2014 год, работает на рынке с 1885 года. Fujikura Automotive Europe – европейское подразделение предприятия, которое занимается производством и разработкой компонентов для ведущих мировых автопроизводителей.