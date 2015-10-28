«Группа ГАЗ» рассчитывает увеличить долю на российском рынке до 55%

«Группа ГАЗ» по итогам 2015 года рассчитывает занять 54-55% российского рынка легких коммерческих автомобилей против 50% годом ранее. Об этом заявил директор дивизиона «Легкие коммерческие автомобили» «Группы ГАЗ» Павел Середа, отметив, что, несмотря на 40-процентное падение сегмента LCV, компания выполняет поставленные ранее планы на 2015 год. В этом году «Группа ГАЗ» планирует произвести и реализовать не менее 62 тысяч легких коммерческих автомобилей, с учетом экспорта.

Согласно данным АЕБ, за девять месяцев 2015 года продажи легких коммерческих автомобилей марки «ГАЗ» на российском рынке составили 36891 машину, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

По словам Павла Середы, благодаря запуску нового цельнометаллического фургона «ГАЗель Next», серийное производство стартовало накануне, «Группа ГАЗ» рассчитывает еще больше увеличить свою долю в 2016 году, которая потенциально может достигать 60-70%.

При этом топ-менеджер «Группы ГАЗ» отметил, что на сегодняшний день в компании не видят ни одного позитивного фактора в экономике, который бы говорил о стабилизации рынка коммерческих автомобилей. «Мы готовимся к тому, что рынок продолжит падение в России. И для того, чтобы загрузить свои мощности, мы развиваем программы экспорта», – сказал Павел Середа.

Напомним, в этом году «Группа ГАЗ» начала продажи автомобилей «ГАЗель Next» на территории Сербии, и до конца года намерена выйти на рынки еще трех стран юго-восточной Европы: Боснии и Герцеговины, Черногории и Македонии. А в 2014 году компания запустила производство и продажи автомобилей «ГАЗель Next» в Турции. Тогда же «Группа ГАЗ» получила Единый европейский сертификат, подтверждающий соответствие автомобиля «ГАЗель Next» всем требованиям Европейского союза.

Как рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, компания уже начала испытания нового цельнометаллического фургона «ГАЗель Next» для экспортных рынков. Новую модель планируется поставлять на рынки, где продукция марки «ГАЗ» уже представлена: страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. По словам Павла Середы, в 2016 году «Группа ГАЗ» намерена увеличить объемы экспорта на 20%.