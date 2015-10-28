«Автотор» начал сборку KIA Sorento Prime с более мощным двигателем

Калининградский завод «Автотор» приступил к производству автомобиля KIA Sorento Prime с бензиновым двигателем объемом 3,3 л. Ранее эта модель выпускалась только с 2,2-литровым дизельным мотором.

Полноприводный KIA Sorento Prime производится на «Автоторе» с июня 2015 года. На первом этапе автомобиль комплектовался исключительно турбодизельным двигателем объемом 2,2л мощностью 200 л.с. с автоматической трансмиссией в 5-ти и 7-миместном исполнении. В октябре линейка дополнилась бензиновым 6-цилиндровым 24-клапанным двигателем с рабочим объемом 3,3 л.с. Специально для российского рынка двигатель дефорсирован с 270 до 250 л.с., что позволяет снизить ставку транспортного налога. Двигатель развивает максимальную мощность при 6400 об/мин, крутящий момент 317 Нм – при 5300 об/мин, соответствует экологическому стандарту Евро-5, средний расход топлива KIA Sorento Prime составляет всего 10,5 л/100 км.

Как и дизельный силовой агрегат, бензиновый двигатель будет доступен только в сочетании с полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Он обеспечивает более динамичный, чем у дизельной версии, разгон до 100 км/ч – 8,2 с (дизельный двигатель – 9,6 с).

Sorento Prime входит в сегмент премиум-кроссоверов, где ранее марка KIA не была представлена. Автомобиль создан на новой платформе – Sorento Prime по сравнению с Sorento второго поколения имеет увеличенную на 80 мм колесную базу, кузов с более жесткой силовой структурой за счет увеличения числа элементов из высокопрочных сортов стали, составивших 52,7%. Длина автомобиля увеличена на 95 мм, ширина – на 5 мм, колесная база – на 80 мм, при этом высота автомобиля уменьшилась на 15 мм, клиренс составляет 185 мм.

В настоящее время «Автотор» выпускает две модели автомобиля Sorento. Кроме Sorento Prime продолжается производство автомобиля KIA Sorento второго поколения в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузова, стартовавшее в ноябре 2013 года.