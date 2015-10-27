«Группа ГАЗ» намерена занять не менее 50% сегмента фургонов

«Группа ГАЗ», которая сегодня запустила серийное производство нового цельнометаллического фургона «ГАЗель Next», намерена восстановить свои позиции на рынке фургонов и занять не менее 50%. Об этом заявил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, добавив, что исходя из результатов продаж в наиболее успешном 2013 году емкость этого сегмента потенциально составляет порядка 100 тысяч автомобилей в год. В настоящее время «Группа ГАЗ» занимает 26% рынка цельнометаллических фургонов, уточнил представитель компании.

При этом президент «Группы ГАЗ» отметил, что 50% сегмента фургонов – это минимальная цель, которую компания ставит перед собой. Он напомнил, что с запуском «ГАЗель Next» в бортовой модификации «Группа ГАЗ» сумела нарастить свою долю с 49-50% до 84-86% рынка.

По словам Вадима Сорокина, мощности, созданные под выпуск нового цельнометаллического фургона «ГАЗель Next», позволяют производить до 40 тысяч машин в год при двухсменном режиме работы, однако с введением дополнительных смен объемы выпуска могут быть увеличены. Инвестиции в проект составили около 9 млрд рублей.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор дивизиона «Легкие коммерческие автомобили» «Группы ГАЗ» Павел Середа, новый цельнометаллический фургон «ГАЗель Next» усилит предложение «Группы ГАЗ» в этом сегменте рынка, где компания до сегодняшнего дня была представлена моделью «ГАЗель Бизнес». По его словам, уже на первоначальном этапе продаж новый цельнометаллический фургон «ГАЗель Next» займет 20-30% в объеме реализации фургонов марки «ГАЗ», а в перспективе нескольких лет полностью заместит на рынке «ГАЗель Бизнес».

Продажи нового цельнометаллического фургона «ГАЗель Next» стартуют с двух модификаций: грузовой фургон (от 1,040 млн рублей) и грузопассажирский фургон-комби (от 1,115 млн рублей). В первом квартале 2016 года «Группа ГАЗ» также планирует вывести на рынок микроавтобус «ГАЗель Next».