Четыре модели LADA получили новые цвета

«Гранта», «Калина», «Ларгус» и LADA 4x4 будут «щеголять» в новых эмалях.

Седан LADA Granta, хэтчбек и универсал LADA Kalina, а также спортивные «Калина» и «Гранта» и LADA Kalina Cross получили новые цвета «Пламя» и «Агава» (зеленый металлик).

Трехдверный внедорожник LADA 4x4 можно будет заказать в цвете «Сити» - под таким названием скрывается золотисто-коричневая эмаль.

Все семейство LADA Largus, в которое входят 5- и 7-местные универсалы, их кросс-версии и фургон, теперь окрашивается в цвет «Огненно красный».

Пока нет данных о том, добрались ли «Лады» в новых цветах до дилеров.

«АвтоСреда»



