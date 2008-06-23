Продажи иномарок за 5 месяцев составили 855 472 автомобилей

За период с января по май 2008 года на территории России было реализовано 855 472 автомобилей иностранных марок, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Комитете автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Стоит отметить, что лидером по прежнему остается марка Chevrolet (включая автомобили СП «GM-АВТОВАЗ) – 103 735 машин. Второе место занимает Hyundai – 84 745 автомобилей, замыкает тройку Ford – 78 396 автомобилей. Среди моделей первое место по продажам удерживает Ford Focus – 36 935 автомобилей, на втором Chevrolet Lacetti – 36 054 машины, на третьем месте расположился Renault Logan с результатом в 34 161 авто.