АВТОВАЗ сегодня запустил серийное производство LADA Vesta

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На сборочной площадке LADA Ижевск сегодня, 25 сентября 2015 года, АВТОВАЗ начал серийное производство LADA Vesta. Первый автомобиль, сошедший с конвейера «ИжАвто», окрашен в темно-серый цвет «плутон». Он оснащен российским двигателем АВТОВАЗ объемом 1,6 литра и механической коробкой передач Renault.

LADA Vesta – автомобиль на новой российской платформе В/С, разработанный инженерами АВТОВАЗа в сотрудничестве со специалистами Альянса Renault-Nissan.

Vesta выпускается на сборочной площадке LADA Ижевск на линии AIMS, на которой уже собираются автомобили Nissan Sentra и Tiida.

Продажи LADA Vesta начнутся 25 ноября 2015 года. Сначала, в ноябре-декабре купить новинку можно будет в городах-миллионниках и городах-лидерах по объему продаж автомобилей марки LADA (22 города, 60 дилеров). Позднее продажи начнутся уже в 65 городах и у 120 дилеров.