Страны Евросоюза могут лишиться права надзора над автопромом

Заниматься одобрением транспортных средств и следить за соблюдением экологического законодательства автопроизводителями в странах Евросоюза должен общеевропейский, полностью независимый орган. На его создании настаивает влиятельная группа лоббистов.

Как пишет «За рулем.РФ», все 28 стран Европейского союза должны передать свои полномочия по тестированию, одобрению и дальнейшей проверке автомобилей единой структуре, которая не будет подчиняться правительствам государств, а финансироваться будет за счет нового налога. С таким предложением выступает влиятельная лоббистская группировка «Транспорт и окружающая среда» (ТОС), включающая 44 неправительственные организации в 26 странах ЕС. В своем официальном обращении ТОС подчеркивает, что «дизельный» скандал с Volkswagen – лишь верхушка айсберга.

«На сегодняшний день каждое государство Европы самостоятельно следит за соблюдением экологических норм, что делает невозможным общеконтинентальный контроль и согласованные акции, – говорит представитель ТОС Грег Арчер. – Ни для кого не секрет, что автопроизводители платят испытательным центрам за тесты, которые проводятся в их собственных лабораториях, а затем выдаются за независимые. Кроме того, разница в национальных законодательствах позволяет компаниям «торговаться» в поисках самых выгодных условий проведения тестов. Количество накопившихся лазеек и уловок подсчитать невозможно».

По данным ТОС, на сегодня лишь каждая десятая машина в Европе соответствует заявленным производителем цифрам по уровню выбросов. Реальный объем окислов азота в выхлопе дизельных машин как минимум впятеро превышает официальную статистику; еще больше усугубляет ситуацию то, что дизели составляют 50-60% объема продаваемых машин на континенте. Скорое введение обязательного стандарта Евро-6 неизбежно приведет к еще большему объему жульничества с цифрами, считают в ТОС.

В этих условиях организация призывает ввести общеевропейский налог в 20 евро с каждой проданной машины, который шел бы на содержание независимого надзорного органа. Официальной реакции властей ЕС на это заявление пока нет.