Российские поставщики начали предъявлять претензии к GM

Вслед за российскими автодилерами Opel и Chevrolet иски к General Motors начали предъявлять производители автокомпонентов. Общая сумма претензий поставщиков и партнеров американского автоконцерна уже перевалила за 1 млрд рублей.

Российский производитель автокомпонентов ГК «Автокомпонент» требует от завода General Motors (GM) в Санкт-Петербурге 115 млн рублей, пишет «РБК». По информации, размещенной в картотеке арбитражных дел, соответствующее исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 сентября. Суть претензий в материалах суда пока не раскрывается. Источник, близкий к одной из сторон дела, пояснил, что поставщик требует с GM возместить ущерб за неисполнение контрактных обязательств в связи с консервацией питерского автозавода. Других деталей дела собеседник не назвал.

Истцом, в частности, выступает дочерняя компания ЗАО «Производственная компания «Автокомпонент Колпино», которое является поставщиком питерского завода «Дженерал Моторз Авто». Предприятие выпускает автокомпоненты из пластмасс, в том числе бамперы, боковые зеркала, лючки бензобака, говорится на сайте поставщика. Комплектующие поставлялись по годовому контракту, рассказал источник, близкий к предприятию, однако в июне GM остановил сборку автомобилей и законсервировал завод.

Консервация мощностей GM в Санкт-Петербурге – часть программы по сокращению ее бизнеса в России. Производство GM также базировалось на калининградском «Автоторе» (эта площадка была закрыта в феврале) и нижегородском ГАЗе. До конца года компания прекратит продажи Opel и массовых моделей Chevrolet (обе марки входят в GM). Первыми на уход компании с российского рынка отреагировали дилеры автоконцерна, которые не согласились с суммой выплат за досрочное расторжение контрактов на продажу машин. GM уже предъявлены иски от четырех продавцов на общую сумму более 1 млрд рублей. В рамках одного из них – от владельца «Автолоцмана» Эдуарда Артемьева – суд арестовал 380 млн рублей на счетах российских «дочек» GM.

Претензий от поставщиков американского автоконцерна до сих пор не поступало, и не все будут судиться с GM. Гендиректор ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск» (Gestamp) Владимир Березанский, производитель штампованных деталей кузова для петербургского завода автоконцерна, говорит, что его компания «работает с GM в рамках заключенного контракта, никаких проблем между нами нет». Источник, знакомый с позицией этой компании-поставщика, пояснил, что GM выкупил весь склад предприятия для своих европейских заводов, а также компенсировал часть инвестиций: Gestamp остается глобальным поставщиком американской компании.