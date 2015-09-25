Мировой авторынок в 2016 году вырастет на 2,5%

В 2016 году мировые продажи автомобилей улучшатся на фоне стабильного роста в США и хороших показателей в странах Западной Европы, что нивелирует значительное падение в Японии и замедление темпов подъема в Китае, прогнозирует Moody's Investors Service. В результате международное рейтинговое агентство сохраняет «стабильный» прогноз для глобальной автомобильной отрасли, пишет агентство «Финмаркет».

Продажи легковых автомобилей в следующем году увеличатся на 2,5% после повышения на 1,2% по итогам текущего года, прогнозируют аналитики Moody's. Несмотря на замедление экономического роста, КНР выступит существенным двигателем этого подъема, и доля страны на глобальном рынке повысится до 27,8% по сравнению с 27,1% в 2015 году. Реализация машин в Китае увеличится на 5% в следующем году после роста на 1,9% в этом году, согласно ожиданиям экспертов.

Кроме того, стабильный подъем продаж автомобилей в США поможет мировому росту, хотя темпы повышения в этой стране немного замедлятся в 2016 году и составят 2,4% против 2,8% в текущем году. В Европе ожидается существенное замедление темпов роста - до 2,8% в следующем году с 6% в 2015 году, прогнозирует Moody's. В то же время в Японии аналитики прогнозируют падение продаж по итогам этого года на 7,5% из-за увеличения налога на малолитражные автомобили и стабилизацию в 2016 году.

Помимо этого, сокращение реализации машин в Бразилии и России окажет дополнительное давление на рост мирового авторынка, отмечают в Moody's.