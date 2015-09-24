Audi запускает в России лизинговую программу для физических лиц

Компания Audi предлагает новую возможность приобретения автомобиля с четырьмя кольцами – лизинг для физических лиц. Партнером Audi Russia по программе Audi Leasing стала компания «Контрол лизинг».

Лизинг – долгосрочная аренда с правом выкупа – особенно привлекателен для клиентов, которые привыкли менять автомобиль каждые два-три года, отмечает пресс-служба Audi Russia. Таким образом, лизинг дает возможность получить все преимущества владения новым Audi, сократив или полностью избавив от дополнительных действий, связанных с оформлением собственности. Так, например, расходы, связанные с регистрацией автомобиля и транспортным налогом, несет лизингодатель, поскольку автомобиль находится в его собственности.

Возможность включать широкий спектр дополнительных расходов на весь срок лизинга в ежемесячный платеж является одним из ключевых отличий лизинга от кредита. По желанию клиента в платеж могут быть включены стоимость страхования автомобиля (ОСАГО, ДСАГО, КАСКО), расходы по техническому обслуживанию (включая шиномонтаж и сезонное хранение шин), и даже депозит на оплату возможных штрафов за нарушение ПДД. Таким образом, клиент может точно планировать свои расходы на автомобиль.

Еще одно преимущество лизинговой программы – низкие первоначальные расходы и невысокие ежемесячные платежи. По окончании срока договора или его досрочном расторжении клиент просто возвращает автомобиль или может выкупить его по остаточной стоимости. Остаточная стоимость зафиксирована в договоре лизинга.

На данный момент программа Audi Leasing для физических лиц доступна у всех официальных дилеров Audi в Москве и Санкт-Петербурге.

По итогам восьми месяцев 2015 года российские дилеры Audi реализовали 16359 автомобилей – на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.