УАЗ в 2016 году модернизирует «буханку»

Грузопассажирский фургон УАЗ, который в России чаще называют «буханкой», получит современный мотор, соответствующий экологическим нормативам Евро-5, новые блоки управления системами автомобиля, другую панель приборов, возможность регулировки сидений и усовершенствованные ремни безопасности. Об этом рассказал замдиректора по продажам компании Sollers Алексей Володин.

Как пишет «Российская газета», вывести на рынок обновленную «буханку» Ульяновский автозавод намерен в 2016 году. Сейчас эта модель считается старейшей на рынке из актуальных – в 2014 году фургон отметил 50-летие. В последний раз ее обновили в 2011-м, оборудовав некоторые комплектации ремнями безопасности, гидроусилителем руля, системой торможения ABS, а также более современным двигателем. Сейчас остекленный фургон УАЗ 29891 стоит без учета спецпредложений от 564990 рублей, микроавтобус УАЗ 2206 – от 579990 рублей.

«Продукт востребован благодаря своей цене и ремонтопригодности, уникален, не имеет аналогов на российском рынке. Снять с производства «буханку» было бы экономически нецелесообразно, в следующем году она выйдет новой, модернизированной», – говорил ранее гендиректор УАЗа Вадим Швецов.