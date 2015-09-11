«Дунфэн Мотор Рус» сохраняет цены на автомобили DFM в России

Компания «Дунфэн Мотор Рус» сохраняет цены на весь модельный ряд DFM, действующие с 1 марта 2015 года. Руководство компании приняло решение сохранить текущие цены на модели 2015 года, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, колебания курса валют и повсеместное повышение цен на товары и услуги, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».

«Наши цены не растут с марта 2015, и мы хотели бы как можно дольше сохранить привлекательную цену на все модели DFM. Однако, тем покупателям, которые планируют купить новый автомобиль DFM, не стоит думать слишком долго – при нынешней волатильности рынка лучше вложить свои сбережения в новый автомобиль, чем наблюдать за их ежедневным обесцениванием», – отметил глава «Дунфэн Мотор Рус» г-н Ван Пэн.

Так, седан С-класса DFM S30 в комплектации Comfort MT можно приобрести за 509 тысяч рублей. DFM S30 в комплектации Luxury AT с кожаным салоном, бортовым компьютером с камерой заднего вида, люком в крыше с электроприводом, опцией Bluetooth+hands-free telephone, а также климат- и круиз-контролем обойдется покупателям в 579 тысяч рублей.

Цена на хэтчбек с увеличенным дорожным просветом DFM H30 Cross составляет 579 тысяч рублей за комплектацию Comfort MT. Автомобиль в комплектации Luxury AT, где из опций добавляются подогрев боковых зеркал заднего вида, люк с электроприводом, Bluetooth+hands-free telephone, 6 динамиков, бортовой компьютер с камерой заднего вида, система круиз-контроля ASCD, а также климат-контроль, стоит 649 тысяч рублей.

Дилерская сеть компании «Дунфэн Мотор Рус» насчитывает в настоящее время 38 дилеров в 34 городах и продолжает свое развитие. Так, недавно открылись новые дилерские центры в Воронеже, Орле, Нефтекамске, Подольске, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

По итогам восьми месяцев 2015 года российские дилеры DFM реализовали 699 автомобилей. Как сообщалось ранее, в 2015 году компания «Дунфэн Мотор Рус» планирует начать продажи в России кроссовера AX7, а 2016 году намерена вывести на российский рынок новые седан A30.