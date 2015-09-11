Lada Priora получила новый цвет

АВТОВАЗ расширил цветовую палитру своей флагманской Lada Priora пополнилась новой эмалью. Модель теперь предлагается покупателям в цвете «Пламя» – это ярко-красная эмаль с эффектом «металлик». В новый цвет окрашивается все семейство Lada Priora: седан, хэтчбек и универсал сообщает издание «АвтоСреда».

Как сообщалось ранее, с лета «Приору» также можно приобрести в цвете «Зеленый чай» и «Ладога» (серо-голубой «металлик»). Кроме того, с июля в России продается двухцветная версия Priora.

Сегодня модель оснащается 1,6-литровыми моторами мощностью 98 или 106 л.с. Трансмиссия – «механика» или «робот». В список стандартного оборудования Lada Priora входят подушка безопасности водителя, дневные ходовые огни, маршрутный компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS).

В топовых версиях «Приоры» имеются боковые подушки безопасности, мультимедийная система, EBD, обогрев ветрового стекла, датчики парковки, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости, климатическая система. Цены Lada Priora сегодня стартуют с 435 тысяч рублей.

По итогам восьми месяцев 2015 года продажи автомобилей Lada Priora на российском рынке составили 18853 единицы, что 40,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.