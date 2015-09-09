Hyundai реализовала в России более 1 млн автомобилей

Компания «Хендэ Мотор СНГ», официальный импортер и дистрибьютор марки Hyundai в России, реализовала более 1 миллиона автомобилей с момента своего основания в 2007 году. На конец августа 2015 года показатель проданных автомобилей достиг отметки в 1 млн 059 тысяч 526 единиц. Доля рынка Hyundai увеличилась c 2,7% в 2007 году до 9,9% за период с января по август 2015-го, стабильно удерживаются лидирующие позиции в ключевых сегментах, отмечает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Значительную долю среди проданных Hyundai занимает бестселлер Solaris – полумиллионный автомобиль наше своего владельца в августе 2015 года. Этот результат был достигнут за рекордные 4,5 года с момента старта продаж модели, что является беспрецедентным успехом среди иномарок в России.

«Преодоление рубежа в 1 млн проданных автомобилей спустя 8 лет работы на российском рынке – это поистине выдающийся результат. Огромную роль в этом успехе сыграл наш бестселлер Solaris, благодаря признанию наших клиентов», – отметил генеральный директор «Хендэ Мотор СНГ» Ку Йон-Ги.

По итогам восьми месяцев 2015 года продажи Hyundai на российском рынке составили 104279 а (-11,2%), обеспечив корейской марке лидерство на рынке иномарок. Бестселлером Hyundai остается модель Solaris – с начала года самую популярную иномарку в России выбрали 74534 покупателя, что соответствует уровню прошлого года. Вторым по объему продаж среди моделей Hyundai является кроссовер ix35, разошедшийся тиражом 12840 единиц (-43,2%). Замыкает тройку лидеров бизнес-седан i40 с показателем 4650 реализованных машин (+2,4%). Напомним, в июне на российском рынке стартовали продажи обновленного i40, что позволило увеличить спрос на эту модель – ежемесячно в России продается больше новых Hyundai i40, чем в среднем в месяц в 2014 году.