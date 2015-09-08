«Автоэволюция 2015» проходит сегодня в Калуге

(Фото с сайта НикаТВ)

VI международный форум по развитию автомобилестроения и производства автокомпонентов в России открылся сегодня в Калуге. С утра участники форума побывали на экскурсии на предприятиях автомобильного кластера (Benteler Automotive, Continental Automotive Systems RUS, завод по производству двигателей Volkswagen, «ПСМА Рус», «Фуяо стекло рус»).

Далее в рамках пленарной сессии была организована дискуссия, в рамках которой участники вместе с представителями Минпромторга и компаний-автопроизводителей вместе искали ответы на вопросы: «Как участникам рынка сохранить конкурентоспособность и эффективность – в условиях драматического падения спроса», «Какой эффект дали антикризисные действия, предпринятые государством и бизнесом?», «Как будет развиваться экспорт автомобилей из России и какая потребуется поддержка от государства?» и ряд других.

Директор компании «АВТОСТАТ» Сергей Целиков выступил с докладом на тему «Автомобильный рынок России, итоги и прогнозы», в котором обрисовал основные этапы развития авторынка России с 2008 года; показал динамику производства легковых и коммерческих автомобилей за последние 7 лет и раскрыл особенности структуры расходов россиян в сегментах, касающихся автомобильного бизнеса (автомобили, сервис, топливо т т.п.). По словам Сергея Целикова, отложенный спрос на автомобили продолжает формироваться, а выигрывает тот, кто меньше поднимает цены.