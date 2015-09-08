На Comtrans 2015 показали эксклюзив - Sprinter Classic Super Bike Edition

Mercedes-Benz на международном грузовом автосалоне Comtrans-2015 в Москве представил все свое портфолио – от компактных развозных фургонов до крупнотоннажных специализированных автомобилей, в том числе предназначенных для спорта и отдыха. Многие из них были созданы благодаря кооперации с российскими локальными партнерами.

Локальное производство Mercedes-Benz Sprinter Classic было запущено в сотрудничестве с «Группой ГАЗ» в 2013 году. Подразделение работает с шестью сертифицированными российскими кузовостроителями, которые переоборудуют автомобили Mercedes-Benz для разных целей. В модельной линейке «спринтера» на российском рынке сегодня более десятка различных кузовных вариантов - рефрижераторы и мобильные кухни, автомобили скорой медицинской помощи и магазины на колесах, маршрутные такси и автомобиль, предназначенный для туризма.

На основе Sprinter создана также модификация Mixto – техническое решение для тех, кому нужно одновременно перевозить и людей, и крупные грузы. На выставке Comtrans-2015 был показан Mercedes-Benz Sprinter Classic Kombi – фургон, в котором предусмотрено большое пространство, предназначенное для лыж, досок для серфинга или охотничьего оборудования его восьми пассажиров.

Одной из основных премьер этого года на Comtrans-2015 стал автомобиль Sprinter Classic SuperBike Edition. Отдавая дань растущей популярности мотоциклов в России, разработчики создали автомобиль, который служит транспортным средством для перевозки команды из 4 мотоциклистов и их мототехники. В автомобиле предусмотрен также удобный походный склад для их снаряжения и запчастей. В-третьих, Super Bike Edition способен и защитить мотоциклистов от непогоды, и cкрыть мотоциклы от любопытных глаз.

Согласно данным «АВТОСТАТ», за первые семь месяцев 2015 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей Mercedes Benz в России составил 4,6 тыс. автомобилей. Из них более 3,3 тыс. – Mercedes Benz Sprinter (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,8%).