Россия стала рынком №1 в Европе почти для всех азиатских брендов

По итогам 2007 года российский рынок стал первым по объему продаж среди европейских рынков для Toyota, Lexus, Nissan, Kia, SsangYong и Subaru. Для Mitsubishi и Hyundai Россия вышла на первое место среди европейских стран еще в 2005 году. Они также говорят, что при сохранении текущих тенденций уже в нынешнем году Россия станет европейским рынком №1 еще для двух японских марок – Suzuki и Mazda.

Из всех ведущих азиатских брендов, наша страна пока еще не вышла на первое место в европейском табеле о рангах только для Honda. Для этой марки рынком №1 в Европе является Великобритания, где ежегодно продается более 100 тысяч машин. Российские же продажи Honda за прошлый год немного не дотянули до отметки в 40 тысяч единиц. Тем не менее, динамика продаж (+146%) говорит о том, что рано или поздно, но и для этого японского бренда Россия выйдет на первое место. Отметим также, что практически для всех китайских бренов, Россия сейчас является приоритетным экспортным рынком в европейском направлении.