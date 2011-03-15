Российский бизнесмен купил производителя гоночных внедорожников

Компания CPPGlobalHoldingsLimited, принадлежащая российскому бизнесмену Владимиру Антонову, объявила о покупке британского производителя гоночных внедорожников Bowler. Сумма сделки и ее подробности пока не разглашаются. Представители фирмы лишь уточнили, что разработка и инжиниринг автомобилей останется за нынешней площадкой Bowler в городе Белпер (графство Дербишир), а производство машин с 2012 будет перенесено на предприятие CPP в Ковентри.

Как пишет Auto.Lenta.Ru, фирма CPP (CoventryPrototypePanels), занимающаяся изготовлением кузовов и алюминиевых панелей для Bentley, Volkswagenи AstonMartin, ранее также стала владельцем бизнеса по выпуску спорткаров Spyker. Как сообщалось ранее, в ближайшее время за голландский бренд компания В.Антонова заплатит 15 млн. евро, а также еще 17 млн. евро до конца 2016 года. Эти средства будут направлены «Спайкером» на частичное погашение кредита, который был взят на покупку марки Saab.

Ранее Владимир Антонов являлся крупнейшим инвестором компании Spyker и был одним из инициаторов приобретения «Сааба» у концерна GeneralMotors. Однако позже бизнесмен был вынужден выйти из состава акционеров голландского автопроизводителя в связи с требованием американской стороны, ссылавшейся на некий отчет ФБР, в котором говорилось о возможных связях В.Антонова с организованной преступностью. В связи с этим предприниматель нанял специальное агентство, проведшее независимое расследование и доказавшее полную легальность его бизнеса.

Компания Bowler была основана в 1999 году и выпускает спортивные внедорожники, построенные на базе автомобилей RangeRover. Машины Bowler отвечают требованиям категории FIAT1 и могут участвовать в кроссовых соревнованиях и даже в марафоне «Дакар».

В.Антонову также принадлежит контрольный пакет акций компании NorthOneSport, занимающейся организацией и проведением чемпионата мира по ралли. Кроме того, бизнесмен заявил, что его компания также владеет итальянским кузовным ателье Zagato.