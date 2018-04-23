 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ за девять месяцев увеличил производство на 15,7%

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АВТОВАЗ за девять месяцев увеличил производство на 15,7%

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АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2011 года выпустил 438255 автомобилей – на 15,7% больше, чем годом ранее.

Самой массовой моделью на конвейере АВТОВАЗа стала флагманская Lada Priora, выпуск которой в январе-сентябре составил 121416 машин, заняв 27,7% в общем объеме производства. Lada Kalina, ставшая за девять месяцев самой продаваемой моделью в России, за тот же период была выпущена в количестве 109744 экземпляров. Напомним, в начале мая цех Lada Kalina на две недели был закрыт на модернизацию в рамках подготовки к производству новой бюджетной модели Lada Granta, а выпуск Kalina в кузове «седан» был прекращен. На третьем месте по объему производства АВТОВАЗа идет семейство Lada Samara с показателем 97528 выпущенных автомобилей. «Классическая» Lada 2107, производство которой с августа полностью перенесено на «ИжАвто», с конвейера АВТОВАЗа сошла в объеме 55405 единиц, заняв четвертое место. Внедорожников Lada 4x4 в январе-сентябре было выпущено 41647 машин. Опытно-промышленное производство АВТОВАЗа изготовило 12515 мелкосерийных моделей Lada.

Теги: автоваз производство
 

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