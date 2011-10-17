Hyundai начала в Индии выпуск малолитражки Eon

Компания Hyundai Motor India Limited (HMIL), крупнейший экспортер в стране и второй по объемам автопроизводитель, начала выпуска новых автомобилей Eon. модель разрабатывалась с учетом различных условий эксплуатации в Индии и особых требований местных покупателей. По его словам, Eon увеличит долю Hyundai на индийском рынке в быстрорастущем сегменте компактных автомобилей.

Hyundai Eon будет комплектоваться 0,8-литровым двигателем iRDE с максимальной мощностью в 56 л.с. при 5500 об/мин и пиковым крутящим моментом в 75 Нм при 4000 об/мин. Сверхэкономичный бензиновый двигатель объемом 814 см3 устанавливается в комплекте с пятиступенчатой ручной коробкой передач и обеспечивает расход топлива в 4,73 л/100 км (данные ARAI), что делает Eon самым экономичным автомобилем в своем сегменте.

Модель оснащается передними стеклами с электроприводом, внешними зеркалами с регулировкой из салона, изменением наклона рулевого колеса, электронным ключом, дистанционным открытием дверцы багажника и крышки бензобака, центральным замком и передними подлокотниками. Автомобиль комплектуется информационно-развлекательной системой, которая дополняется интегрированной аудиосистемой формата 2-DIN с такими функциями, как радио/CD/MP3/USB/дополнительный вход/разъем для i-Pod для прослушивания музыки с любых устройств. Eon получил передние противотуманные фары и иммобилайзер, который не позволяет завести автомобиль без нужного ключа.