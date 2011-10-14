Suzuki предъявила «Фольксвагену» ультиматум

Компания Suzuki направила Volkswagen официальное письмо с обвинениями в нарушении достигнутых ранее договоренностей. Производитель потребовал от немецкого концерна предоставить в течение ближайших нескольких недель доступ к своим гибридным технологиям или продать акции Suzuki и выйти из альянса.

«Основной целью сотрудничества было получение доступа к основным разработкам Volkswagen, таким как гибриды и другим экологическим технологиям, – заявил исполнительный вице-президент Suzuki Ясухито Хараяма. – И если Volkswagen не желает соблюдать условия соглашения, то он обязан немедленно вернуть все акции Suzuki».

В немецком концерне, в свою очередь, сообщили, что сожалеют о решении Suzuki предъявить ультиматум и рассматривают возможность судебных действий в отношении японского производителя. Кроме того, все требования Suzuki были названы представителями Volkswagen безосновательными, пишет Motor.Ru.

Ранее концерн VW также обвинил Suzuki в нарушении рамочного соглашения, осудив решение японской компании приобрести дизельные двигатели Fiat и потребовав провести сравнительный анализ немецких и итальянских двигателей. Suzuki направила в VW письмо с требованием опровергнуть эти обвинения, посчитав подобное предложение неоправданным. Еще в начале нынешнего года немцам было направлено официальное уведомление о том, что японцы не будут приобретать у них моторы.

Компания Suzuki неоднократно объявляла о желании прекратить сотрудничество с Volkswagen, называя его бессмысленным и обвиняя VW в излишнем давлении. Кроме того, в Suzuki были возмущены заявлением немецкого концерна о том, что японская марка является «связанной компанией», в которой она может оказывать «значительное влияние на принятие основных коммерческих решений и определение направлений деятельности и развитие».

В сентябре глава VW Мартин Винтеркорн заявил, что концерн намерен продолжать работу с японским партнером и рассчитывает дальше вкладывать средства в совместные с Suzuki проекты.

Концерн VW и компания Suzuki заключили соглашение о рамочном сотрудничестве в конце 2009 года. В его рамках немцы купили 19,9% акций Suzuki, а японцы приобрели 1,3% акций VW. Партнерство предполагало совместную разработку новых, а также обмен существующими технологиями.