Режим «промсборки» на переговорах России по ВТО в целом согласован

Вопрос по режиму «промсборки» автомобилей на переговорах по присоединению России к ВТО удалось в целом согласовать, за исключением трех технических деталей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил глава российской делегации на переговорах Максим Медведков, добавив, что 21 октября в Женеве пройдет неформальный раунд многосторонних консультаций по «промсборке», на котором российская делегация рассчитывает снять все разногласия.

Напомним, в 2011 году Россия изменила условия промышленной сборки автомобилей, что вызвало претензии в ходе переговоров по ВТО, пишет агентство «Финмаркет». Как сообщали источники, близкие к переговорам, у Евросоюза были претензии по объему и периоду льгот, которые предоставляются инвесторам, работающим в режиме промышленной сборки.

По новым правилам режима «промсборки» иностранные автопроизводители в течение 8 лет (но не более чем до конца 2020 года) смогут ввозить в Россию компоненты на льготных условиях, если через три года после заключения соглашения выйдут на объем производства 300 тысяч машин в год (при создании новых производств) и 350 тысяч автомобилей (при модернизации существующих мощностей). Уровень локализации комплектующих повышен до 60% – его необходимо достичь за пять лет, в том числе за счет создания производства двигателей или коробок передач, которые должны устанавливаться как минимум на 30% выпускаемых автомобилей. Соглашения с Минэкономразвития РФ о новом режиме «промсборки» подписали четыре автопроизводителя: консорциум АВТОВАЗ-Renault-Nissan-«ИжАвто» и КАМАЗ-Mercedes, СП «Ford Sollers», Volkswagen и General Motors.