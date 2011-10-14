Nissan отказался от гибридных технологий «Тойоты»

Японский автопроизводитель Nissan разработал собственную гибридную силовую установку для переднеприводных автомобилей и бесступенчатую трансмиссию Xtronic CVT следующего поколения. Агрегаты появятся на серийных автомобилях японской марки в Северной Америке и Японии в следующем году.

Как пишет Motor.Ru, в состав новой гибридной силовой установки входит 2,5-литровый бензиновый двигатель с механическим нагнетателем, электромотор, комплект литий-ионных аккумуляторов и вариатор. Детальные технические характеристики силовой установки японский производитель пока не сообщает. В Nissan лишь уточняют, что она получилась очень компактной (батареи никак не влияют на объем багажника и свободное пространство в салоне), а ее мощность сопоставима с показателями обычного бензинового мотора объемом 3,5 литра.

На данный момент в переднеприводном Nissan Altima используется гибридная силовая установка компании Toyota. «Это был удар по нашей гордости, но исходя из обстоятельств на тот период – это было правильным решением, – заявил старший инженер технологического центра Nissan Митсунобу Фукуда. – Вместо того, чтобы выпускать еще одну копию, мы решили немного подождать и разработать собственный гибрид, который был бы совершенно другим, но намного лучше. Мне кажется, что нам удалось этого добиться».

Адаптивный вариатор Xtronic CVT нового поколения предназначен для автомобилей с двигателями объемом от 2,0 до 3,5 литра. По словам представителей Nissan, по сравнению с предшественником запас хода автомобиля с новой трансмиссией увеличится на десять и на восемь – по сравнению с шестиступенчатым «автоматом». Кроме того, в новой коробке на 40% снижены потери на трение благодаря использованию более 60 новых компонентов в конструкции, масла с низкой вязкостью и более компактного масляного насоса. Сначала новый вариатор будет предлагаться только в США, однако затем появится и на других рынках.