Mercedes-Benz лидирует в премиум-сегменте в России

Российские дилеры Mercedes-Benz по итогам девяти месяцев 2011 года реализовали 21225 автомобилей – на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечают в компании «Мерседес-Бенц Рус», положительная динамика марки в России превышает общемировые показатели: рост продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz во всем мире в январе-сентябре составил 8%. По результатам продаж легковых автомобилей за три квартала 2011 года Mercedes-Benz продолжает лидировать в премиум-сегменте в России. Кроме того, в сентябре Mercedes-Benz обновил собственный рекорд по продажам на российском рынке, реализовав 3001 автомобиль, что на сегодняшний день является лучшим результатом за всю историю марки в России.

Малотоннажные автомобили Mercedes-Benz по итогам девяти месяцев 2011 года продемонстрировали рост 27% до 1730 автомобилей. В сентябре рост продаж составил 77%.

Как отмечают в «Мерседес-Бенц Рус», рост продаж зафиксирован во всех сегментах модельной линейки Mercedes-Benz. Прежде всего, это обусловлено выходом на рынок в первой половине года обновленного С-Класса, а также новой модели купе С-Класса. В сегменте внедорожников Mercedes-Benz лидером продаж остается GL-Класс. А самым продаваемым классом является автомобиль Е-Класса. В дальнейшем росту продаж будет способствовать новое купе CLS, премьера которого на российском рынке состоялась в сентябре нынешнего года.