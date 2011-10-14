Калужский завод VW выпустил 300-тысячный автомобиль

С конвейера калужского завода Volkswagen сошел 300-тысячный автомобиль – Volkswagen Polo седан.

Юбилейным автомобилем концерна, произведенным в России, стал Volkswagen Polo седан с двигателем 1,6 л (105 л.с.) и автоматической коробкой передач, цвет – Wild Cherry Red Metallic. Продажи Polo седана, разработанного специально для российского рынка, стартовали в сентябре 2010 года. Доля произведенных в России компонентов Polo седана составляет более 40%.

С общим объемом инвестиций в проект в размере 774 млн. евро, из них 570 млн. евро – в калужский завод, концерн Volkswagen является крупнейшим зарубежным инвестором в российскую автомобильную промышленность. В ноябре 2007 года в Калуге было запущено производство по технологии крупноузловой сборки автомобилей Volkswagen и Skoda. С момента запуска в октябре 2009 года производства полного цикла, включающего сварку, окраску и сборку, производственная мощность завода составляет 150 тысяч автомобилей в год. Сегодня в Калуге наряду с Polo седаном выпускаются модели Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia и Fabia. Кроме того, по технологии крупноузловой сборки производятся модели Volkswagen Touareg и Volkswagen Multivan.

В 2010 году калужский завод Volkswagen произвел более 95 тысяч автомобилей. В 2011 году завод перешел на трехсменный график работы. В настоящее время 6 тысяч сотрудников предприятия выпускают более 620 автомобилей в сутки.