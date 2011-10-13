Sollers в 2012 году планирует увеличить продажи SsangYong на треть

Российская автомобильная компания Sollers планирует в 2012 году увеличить объем производства и продаж автомобилей SsangYong в России на 36,3% по сравнению с нынешним годом – до 30 тысяч машин, сообщил генеральный директор «Дилерского центра «Соллерс» Алексей Володин.

«В следующем году продадим 30 тысяч автомобилей, в 2011 году – около 22 тысяч штук», – приводит его слова агентство «ПРАЙМ». Напомним, в прошлом году продажи внедорожников SsangYong на российском рынке выросли на 39% и составили 12526 экземпляров.

По итогам девяти месяцев нынешнего года российские дилеры SsangYong продали 14969 автомобилей – на 74% больше, чем годом ранее. Высокий рост продаж корейской марки в Sollers объясняют запуском совершенно новой модели кроссовера New Actyon.

Стоит также отметить, что все автомобили SsangYong, которые продаются на российском рынке, выпускаются на заводе «Sollers – Дальний Восток». Как сообщалось ранее, в 2011 году предприятие планирует выпустить 25 тысяч автомобилей, при этом на New Actyon придется не менее 10 тысяч машин.