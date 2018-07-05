Nissan намерен построить завод в Бразилии

Японский автоконцерн Nissan объявил о строительстве нового автозавода в Бразилии. Как сообщил президент группы Renault-Nissan Карлос Гон, объем инвестиций составит 2,6 млрд. реалов (1,4 млрд. долларов). Предприятие в городе Ризенди, штат Рио-де-Жанейро, рассчитано на выпуск 200 тысяч автомобилей в год и при этом обеспечит не менее 2 тысяч рабочих мест.

По словам Карлоса Гона, бразильский завод «будет одним из самых современных предприятий Nissan». В его производственной линейке значатся малолитражка March и седан Versa. Японский автопроизводитель рассчитывает занять к 2016 году до 5% бразильского рынка, который в мире по емкости сейчас уступает только США, Китаю и Японии, пишет агентство «ИТАР-ТАСС».

Очевидно альянс Renault-Nissan делает ставку на Бразилию. Ранее на этой неделе французский автопроизводитель Renault объявил о планах инвестировать 212 млн. евро в развитие своего завода в городе Куритиба. Средства пойдут на наращивание производственных мощностей предприятия, которое к 2013 году должно увеличить выпуск с нынешних 280 тысяч до 380 тысяч автомобилей. Renault таким образом намерена увеличить свою долю на бразильском рынке с 5% до 8%.

Кроме того, недавно немецкий автоконцерн Volkswagen заявил о планах инвестировать в развитие автопромышленности в Бразилии около 3,4 млрд. евро до 2016 года. Сейчас здесь действуют четыре предприятия немецкого концерна, с конвейеров которых ежедневно сходят около 3,5 тысяч автомобилей. В Бразилии Volkswagen обеспечивает занятость примерно 23 тысячам сотрудников.