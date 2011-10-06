Geely заинтересована в покупке Saab

Китайский автопроизводитель Geely, уже владеющий брендом Volvo, заинтересован в покупке испытывающего финансовые трудности Saab.

«Geely заинтересована в компании в целом, с точки зрения производства и развития», — сообщил газете Dagens Nyheter неназванный источник, знакомый с ситуацией. Представитель Geely отказался от комментариев.

В начале 2010 года Saab был куплена у GM компанией Swedish Automobile, также известной как Spyker, пишет агентство Reuters. В августе Saab не смогла выдать зарплаты своим сотрудникам и задолжала более 150 млн. евро поставщикам. В сентябре Saab получила защиту от кредиторов согласно решению апелляционного суда в Швеции. Ранее компания сообщила о получении 70 млн. евро в виде бридж-финансирования под гарантии китайских инвесторов.