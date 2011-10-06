«ПСМА Рус» за девять месяцев выпустил более 30 тысяч машин

По итогам девяти месяцев 2011 года калужский завод «ПСМА Рус» выпустил 30185 автомобилей, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия. Самой массовой моделью на российском конвейере PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi остается Peugeot 308, которая была выпущена в количестве 13079 единиц, заняв более 43% в объеме производства. На модель Citroen C4 пришлось 6681 машин, из них 5656 штук – автомобили нового поколения. Оставшиеся 10425 автомобилей – это внедорожники Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander. Напомним, в конце апреля «ПСМА Рус» начал выпуск обновленных хэтчбеков Peugeot 308 и Citroen C4.

В 2011 году «ПСМА Рус» планирует выпустить 44305 автомобилей – на 70% больше, чем годом ранее (26 тысяч машин). Из них 29770 машин придется на легковые модели С-класса Peugeot 308 и Citroen C4 , оставшиеся 14535 единиц – на внедорожники Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander.