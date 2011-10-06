В Китае падают цены на автомобили «премиум»-класса

Китай становится рынком покупателя в сегменте автомобилей «премиум»-класса. На фоне ослабления спроса автопроизводители и дилеры вынуждены увеличивать скидки, чтобы поддержать темпы роста продаж. По данным исследовательской организации J.D. Power & Associates, спрос на автомобили «премиум»-класса в январе-августе вырос на 29% по сравнению с увеличением на 48% за аналогичный период 2010 года.

Как пишет агентство «Финмаркет», три крупнейших поставщика автомобилей «премиум»-класса в Китай – немецкие BMW, Daimler AG и Audi – были вынуждены снизить цены на свою продукцию. Согласно данным сайта cheshi.com, отслеживающего цены 3 тысячи автодилеров Китая стоимость автомобилей BMW 3-й серии в Пекине была снижена на 19%, на модели Mercedes С-класса Elegance – на 20%.

«Наступил период снижения цен, - заявил аналитик CLSA Asia Pacific Markets Скотт Лэпрайз. - Дилеры обеспокоены падением продаж и выборочно снижают цены в сегменте премиум-класса. Они видят, как развивается ситуация. Они хотят заранее подготовиться и сохранить объем продаж».

Продажи Audi за январь-август увеличились на 29% до 196,5 тыс. автомобилей, тогда как компания ожидала роста показателя до 300 тысяч. Поставки BMW в сентябре повысились на 6% после скачка на 67% до 169 тысяч автомобилей по итогам января-августа. Продажи Mercedes в материковом Китае и Гонконге выросли на 3,2% в сентябре, в то время как за первые восемь месяцев 2011 года рост составил 41% до 123,6 тысячи машин.

Автоконцернам, по оценкам экспертов, придется осваивать новые региональные сегменты китайского рынка. Крупнейшие мегаполисы Китая постепенно предпринимают меры для ограничения пользования личным автотранспортом, кроме того, ввиду более высокой степени насыщения рынка спрос в них будет расти медленнее, чем в менее крупных городах.