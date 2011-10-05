Volkswagen инвестирует в свое бразильское производство более 3 млрд. евро

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен до 2016 года инвестировать в свое бразильское производство 3,4 млрд. евро. Об этом сообщил глава концерна Мартин Винтеркорн, отметив, что VW уже больше 50 лет является «мотором бразильской автомобильной индустрии».

В Бразилии у немецкого автоконцерна четыре завода, на которых в общей сложности работает 23 тысяч сотрудников. По информации агентства DAPD, Бразилия наравне с Китаем, Индией и Россией, является одним из важнейших перспективных рынков немецкого автоконцерна.

Тем временем, альянс автопроизводителей Renault и Nissan, согласно сообщению газеты La Tribune, также готов инвестировать в бразильский автомобильный рынок 1,5 млрд. долларов для строительства завода Nissan. Завод должен будет обладать производительностью в 200 тысяч автомобилей, пишет агентство «Финмаркет». На данный момент Renault принадлежит около 5% автомобильного рынка в Бразилии, а доля Nissan составляет около 1%.