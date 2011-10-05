Kia Rio и Lada 2104 пополнили список автомобилей, доступных по льготным автокредитам

Минпромторг пополнил список автомобилей, участвующих в программе льготного автокредитования, двумя моделями – новым седаном Kia Rio и универсалом Lada 2104 с новым двигателем, соответствующим экологическому стандарту «Евро-4». Соответствующий Приказ Министерства был опубликован в "Российской газете" 5 октября 2011 года. Напомним, в 2011 году в перечень автомобилей, доступных по госпрограмме, были включены еще пять моделей: Hyundai Solaris, Fiat Linea, Chevrolet Lacetti, Renault Megane и Fluence.

Как сообщалось ранее, в конце 2011 года выдача льготных автокредитов будет прекращена. Согласно данным Минпромторга на 9 сентября, банки выдали 166903 автокредита по субсидированным государством ставкам, приняли 364720 соответствующих заявок. Всего в 2011 году Минпромторг планирует выдать около 200 тысяч льготных кредитов – примерно на 20% больше, чем в прошлом году (165 тыс. шт.).

По условиям участия в программе льготного автокредитования кредит предоставляется на покупку легкового автомобиля или LCV российского производства стоимостью до 600 тысяч рублей. Первоначальный взнос составляет 15%, субсидируемая государством ставка – 6%, срок погашения кредита – 36 месяцев.