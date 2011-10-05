Mitsubishi ASX и Outlander XL в октябре подешевели на 70 тысяч рублей

В рамках 20-летия работы Mitsubishi на российском рынке, «Рольф Импорт», эксклюзивный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России, объявляет о специальных условиях покупки на кроссоверы ASX и Outlander XL со снижением цены до 70 тысяч рублей. По условиям программы цены на ASX будут начинаться от 699 тысяч рублей, Outlander XL – от 879 тысяч рублей. Ценовые изменения будут действовать с 4 по 31 октября 2011 года во всех дилерских центрах Mitsubishi Motors. Кроме того, на Mitsubishi ASX и Outlander XL действует специальная кредитная программа – от 2,9% годовых в рублях.

Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander XL – одни из самых продаваемых моделей японской марки в России. По итогам девяти месяцев 2011 года было реализовано 12912 Mitsubishi ASX и 12825 Outlander XL.