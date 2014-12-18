Автопроизводители готовятся повысить цены на машины петербургской сборки

Иностранные автоконцерны в 2015 году могут объявить о повышении розничных цен на автомобили, которые собирают на своих заводах в Санкт-Петербурге. Такой возможности не исключают в российских представительствах Toyota, Hyundai, Nissan и Ford, опрошенных агентством «ТАСС».

«Если говорить о нашей ценовой политике в этом году, то, в зависимости от модели, повышение цен было в среднем в районе 4%. Мы анализируем текущую ситуацию и возможности по повышению цен на наши модели, и уже в ближайшее время планируем объявить новые цены на весь модельный ряд», – заявил директор по продажам «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

В пресс-службе предприятия уточнили, что у компании сравнительно высокий уровень локализации (46%), а производство автомобилей в Петербурге – полного цикла, включая штамповку кузовных элементов. На заводе выпускают модели Hyindai Solaris и Kia Rio, ожидаемый объем производства в 2014 году – около 230 тысяч автомобилей.

Автомобили Toyota текущего года выпуска, включая модель Camry, которая собирается в Петербурге, отпускаются клиентам по действующему прайс-листу. «До конца декабря мы не планируем пересматривать рекомендованные розничные цены на автомобили Toyota. Об изменении рекомендованных розничных цен на автомобили Toyota 2015 года производства будет объявлено дополнительно, ориентировочно в середине января 2015 года», – сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор». В компании уточнили, что пересмотр рекомендованных розничных цен дважды в год (в начале и середине) является стандартной практикой компании Toyota в России.

Седан Toyota Camry производится на заводе в Санкт-Петербурге. Уровень локализации составляет 30%, недавно здесь открылись цеха штамповки кузовных деталей и производства пластиковых деталей, а также стартовала сборка обновленной модели. Ожидается, что за 2014 год завод выпустит 35,6 тысячи автомобилей. К концу 2015 года проектную производственную мощность предприятия планируется удвоить до 100 тысяч автомобилей в год, а в 2016 году – приступить к производству кроссовера RAV4.

Вчера компания Nissan во второй раз за десять дней объявила о повышении цен на автомобили в России. Подорожали шесть моделей: Almera (на 3%), Terrano (на 3,5%), Juke, Qashqai, Patrol и GT-R (все – на 5%). До того цены на «Ниссаны» поднимались 8 декабря – тогда на 2% подорожали седан Almera и кроссовер Terrano, на 2,5% – Juke и на 3% – Qashqai. «Сейчас мы не исключаем ничего – очень возможно, что будет еще повышение», – сказал представитель Nissan в России Роман Скольский.

Петербургский завод Nissan выпускает модели Teana, X-Trail, Murano и Pathfinder. В 2014 году на предприятии открылась вторая очередь, которая позволит удвоить мощность до 100 тысяч автомобилей в год. В 2015 году планируется приступить к сборке кроссовера Qashqai. Уровень локализации производства составляет 39%, в 2015 году он должен достичь 45%.

В пресс-службе Ford Sollers (совместное предприятие российской группы Sollers и Ford Motor Company) отметили, что рубль обесценился по отношению к мировым валютам на 60-70% за год. «К сожалению, даже при существенной локализации мы вынуждены вслед за всем рынком корректировать цены. В течение года мы минимально перекладывали бремя девальвации на плечи потребителей, скорректировав цены в среднем на 5%», – сообщили в пресс-службе СП.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2015 года завод во Всеволожске собирается запустить в производство обновленный седан Mondeo, а ближе к осени – Focus. Ранее завод, чтобы снизить влияние девальвации рубля, объявил о периоде вынужденного простоя, ввел односменный режим работы на своих предприятиях, а на заводе в Ленобласти сократил 700 сотрудников. В числе причин топ-менеджмент компании называл замедление потребительской активности на рынке новых автомобилей и падение спроса на автомобили С-сегмента. Ожидаемый объем производства в 2014 году не озвучивался, максимальная мощность составляет 125 тысяч автомобилей в год.

Таким образом, автоконцерны не сообщили, насколько может быть увеличена цена. По мнению экспертов, заводы пока ожидают стабильности от курса рубля. «Локализация ни у одного из пяти автозаводов Петербурга и Ленобласти не достигла 50%, – соответственно, значительное количество автокомплектующих импортируется и зависит от курса нацвалюты», – отмечает гендиректор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В «Джи Эм авто» пока не ответили на запрос «ТАСС». В текущем году конвейер на площадке несколько раз останавливали, чтобы привести объемы производства в соответствие со снижающимися потребностями рынка. Затем завод расстался с 500-ми работниками и перешел на работу в одну смену. Прогнозный объем производства на 2014 год не озвучивался, проектная мощность завода – 98 тысяч авто в год.