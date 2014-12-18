Volkswagen в 2015 году продолжит сборку моделей Audi в Калуге

Группа Volkswagen планирует в следующем году продолжить сборку автомобилей под маркой Audi на своем заводе в Калуге, где также производятся Volkswagen Tiguan, Polo седан и Skoda Rapid. Об этом «За рулем.РФ» сообщил представитель группы Volkswagen в России, напомнив, что калужский завод в режиме крупноузловой сборки производит Audi Q3, Q5, A6, A7 и A8.

Компания не раскрывает свои производственные планы, но ранее сообщалось, что в России методом крупноузловой сборки может собираться до 10 тысяч автомобилей Audi в год. Volkswagen возобновил производство Audi в Калуге во второй половине 2013 года. Завод также собирал модели Audi A4, A5, A6, Q5 и Q7 в 2009-2010 годах.

По итогам 11 месяцев 2014 года продажи Audi на российском рынке снизились на 8% и составили 31031 автомобиль.