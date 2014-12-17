КАМАЗ может открыть производство в Аргентине

КАМАЗ рассматривает возможность организации производства своих грузовиков в Аргентине. Об этом сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, добавив, что переговоры с потенциальными партнерами находятся в начальной стадии.

«В свое время мы, к сожалению, ушли с рынка Латинской Америки. Это были внутренние проблемы компании. Сегодня мы добились того, что КАМАЗ знают через спортивные соревнования. Начали поставки наших шасси на заводы Колумбии и Венесуэлы и неожиданно оказались представлены там в очень неплохом сегменте. Теперь смотрим на Перу. Самая главная проблема – это расстояние. Поставлять туда автомобили крайне дорого, разобранные дешевле. А если использовать компоненты, производимые нашими партнерами в Бразилии, мы можем быть конкурентными по цене. Без локальной сборки на территории Латинской Америки мы не сможем присутствовать там масштабно. Нам были сделаны предложения от партнеров в нескольких странах, но наше внимание сосредоточено на Аргентине. У нас нет столько ресурсов, чтобы охватить все страны Латинской Америки», – цитирует С.Когогина газета «Вести КАМАЗа».

Кроме того, КАМАЗ намерен участвовать в тендере на поставку автомобильной техники министерству обороны Перу. «Если мы сумеем выиграть этот тендер, для нас это будет стартом для масштабного прихода в Перу как по автобусам, так и по грузовым автомобилям», – отметил С.Когогин.

По его словам, в ближайшее время КАМАЗ не будет открывать совместные предприятия в Мексике. В настоящее время КАМАЗ имеет сборочные производства в Казахстане, Вьетнаме, Индии и Пакистане.

Между тем, страны Персидского залива проявляют интерес к покупке грузовых автомобилей «КАМАЗ». Минпромторг России намерен в ближайшее время провести сертификацию автотехники группы в соответствии со стандартами, принятыми в странах региона.

«У меня был разговор с министром промышленности и торговли Бахрейна о возможной продаже наших грузовых автомобилей на рынок Бахрейна и других стран Персидского залива», – сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако, по его словам, для продажи российских грузовых автомобилей в государства Персидского залива необходимо провести их сертификацию с учетом требований этих стран к грузовым машинам. «Мы это сделаем обязательно в ближайшее время», – добавил министр.