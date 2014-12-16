Subaru открыла новый дилерский центр в Кирове

Компания «Субару Мотор», дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларусь, открыла новый дилерский центр в Кирове.

Новый центр принадлежит компании «АВД Моторс», которая является официальным дилером Subaru с 2009 года. В этом году компания завершила строительство нового здания Subaru центра в Кирове, которое соответствует последним стандартам бренда. На сегодняшний день полностью закончены работы по строительству шоу-рума и клиентской зоны общей площадью 260 кв.м. Зона сервиса, включающая слесарный и кузовной ремонт, будет полностью готова в 2015 году.

В новом дилерском центре клиентам будет предложен полный спектр услуг по приобретению новых автомобилей, оригинальных запчастей, дополнительного оборудования, аксессуаров и фирменной сувенирной продукции марки Subaru. Субару Центр Киров предлагает услуги по проведению постпродажного, гарантийного обслуживания, оказанию помощи в оформлении страховки и кредита. Также для всех клиентов будет доступна услуга Trade-in. В распоряжении клиентов центра – уютная зона отдыха, оборудованная точкой доступа к Интернету по Wi-Fi, детский уголок, а также гостевая парковка.

«Мы работаем с компанией «АВД Моторс» уже порядка пяти лет и ни разу не усомнились в надежности своего партнера. Уверен, что новый дилерский центр станет одним из лучших в Кирове, что послужит повышению качества услуг для наших клиентов», – заявил гендиректор «Субару Мотор» Ичимура Есиаки.