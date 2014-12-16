АВТОВАЗ продолжит сокращение численности управленцев

Руководство АВТОВАЗа намерено продолжить снижение штатной численности административно-управленческого персонала в связи с оптимизацией затрат, при этом сокращение рабочих больше не планируется. Об этом говорится в письме президента компании Бу Андерссона к членам профсоюза.

«Руководство старалось сделать все возможное и невозможное, чтобы процесс уменьшения штатной численности персонала прошел максимально безболезненно. Сегодня можно твердо заявить – более никаких сокращений рабочих на ОАО «АВТОВАЗ» не будет», – говорится в письме, которое цитирует агентство «Финмаркет».

Тем не менее, отмечается в письме, «компания и дальше планирует оптимизировать затраты на административно-управленческий персонал и снижать его численность, соблюдая при этом все требования законодательства».

Между тем, президент АВТОВАЗа Бу Андерссон уточнил, что благодаря предпринятым мерам (комплекс неотложных мер для улучшения экономики предприятия) в 2014 году компании удалось улучшить показатели качества и на 12% повысить производительность труда по сравнению с 2013 годом. «Также нам удалось сохранить социальные обязательства по коллективному договору на сумму более 2 млрд. рублей», – отметил он.

В письме подчеркивается, что сокращение численности персонала в 2014 году более чем на 13 тысяч человек сопровождалось «беспрецедентными компенсационными мерами». «На выплаты в связи с увольнением мы израсходовали почти 1 млрд. рублей, то есть практически всю экономию по фонду оплаты труда от сокращения численности. И только в следующем году эти меры позволят получить экономический эффект», – говорится в письме.

Между тем, несмотря на принятые меры, компании не удается выйти на безубыточность. «Да, надо признать, что компания испытывает серьезные трудности и по итогам 2014 года, очевидно, не удастся выйти на уровень безубыточности», – констатирует Бу Андерссон. Тем не менее, по мнению президента АВТОВАЗа, если бы не предпринятые усилия, ситуация на предприятии сложилась бы гораздо хуже. Виной тому, по мнению Бу Андерссона, не только сложная экономическая ситуация в стране и мире, но и ситуация с поставщиками, которая досталась нынешнему руководству «в наследство».

Касаясь темы оплаты труда, Бу Андерсон отметил, что «индексация зарплаты зависит не от роста потребительских цен, а от результатов производственной деятельности, результат которой, к сожалению, отрицательный».

В пресс-центре АВТОВАЗа не смогли предоставить оперативный комментарий по данному письму. В I полугодии 2014 года убыток АВТОВАЗа по МСФО вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,876 млрд. рублей. Чистый убыток по РСБУ по итогам 9 месяцев 2014 года вырос в 4,5 раза и составил 5,1 млрд. рублей.

Также сообщалось, что в связи с оптимизацией затрат в условиях общего падения продаж автомобилей в России и негативных прогнозов по рынку АВТОВАЗ планировал до конца 2014 года сократить численность сотрудников на 7,5 тысяч человек. Предполагалось, что нормативная численность руководителей, специалистов и служащих снизится на 2,5 тысячи человек, затем эта цифра была уменьшена до 1,5 тысяч. Кроме того, в рамках мероприятий по улучшению общей экономики компании АВТОВАЗ намерен сократить административные расходы и постепенно уменьшить штат иностранных специалистов.