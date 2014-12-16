Brilliance в 2015 году намерена увеличить продажи в России

Компания Brilliance Auto в 2015 году намерена увеличить продажи в России посредством расширения дилерской сети до 55 автоцентров. На сегодняшний день реализацией автомобилей Brilliance в России занимаются 30 дилеров.

Напомним, в настоящее время Brilliance представлена на российском рынке двумя моделями. В марте этого года в России стартовали продажи переднеприводного кроссовера Brilliance V5, а в конце августа в продаже появился новый седан Н530. Обе модели оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. в паре с механической или автоматической трансмиссией. По итогам 11 месяцев 2014 года продажи автомобилей на российском рынке составили 650 автомобилей.

Весной 2015 года компания Brilliance Auto планирует начать продажи новой модели – Brilliance H230 в кузовах седан и хетчбэк. Новинка будет предложена с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с.